Самым популярным местом для поиска работы среди программистов стали каналы в Telegram — исследование

В список самых популярных мест, где программисты в России ищут работу, попали telegram-каналы. По своей популярности у соискателей они сравнялись со специализированными сервисами по поиску работы и ушли далеко вперед социальных сетей.

Исследование о том, где российские программисты ищут работу, провели специалисты образовательной платформы GeekBrains. Опрос проводился в ноябре текущего года, он охватил более 4 тыс. респондентов.

В профильных telegram-каналах ищут работу 47% IT-специалистов в России. Примерно такая же доля приходится на сервис по поиску работы HeadHunter. К Facebook и LinkedIn при поиске работы обращаются лишь 16% и 27% программистов соответственно.

«Мы считаем, что пока дефицит опытных IT-специалистов не сократится, тренд останется прежним: junior-разработчики будут искать вакансии на job-сайтах, а опытных специалистов продолжат перехватывать раньше того, как они дойдут до специализированных сервисов», отметил генеральный директор GeekBrains Александр Волчек.

Каждый третий респондент мониторит вакансии в поиске подработки для дополнительного источника дохода, 28% надеются получить повышение на новой работе. При этом 17% просматривают вакансии «просто так», потому что не планируют никаких изменений в своей карьере.

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