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Telegram добавил возможность группировать чаты и каналы

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Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Новостной редактор

Анастасия Марьина

Telegram представил новую версию мессенджера — теперь в нем есть возможность группировать чаты и каналы по папкам. Об этом сообщила компания.

Telegram добавил возможность группировать чаты и каналы

Пользователи могут самостоятельно настроить папки или использовать настройки по умолчанию.

Папки позволяют отделить рабочие чаты от личных. Пользователь может включить или исключить чаты определенного типа.

Функция становится доступна, если список диалогов становится слишком большим. Также ее можно включить по ссылке tg://settings/folders.

Количество чатов для каждой папки неограниченно.

Папки будут синхронизированы на всех устройствах с Telegram, в том числе на десктопе.

Среди обновлений Telegram — статистика по каналам с более чем 1 тысячей подписчиков. Владельцы смогут посмотреть информацию о росте канала или эффективности публикаций.

Фото: Unsplash

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