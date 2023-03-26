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Telegram внедрит ChatGPT-4 в виде официального бота для Premium-пользователей

Новости
Григорий Щеглов
Григорий Щеглов

Редактор направления Web3

Григорий Щеглов

«Инсайдер Telegram» опубликовал тизер грядущего обновления мессенджера. Согласно сообщению канала, в следующую версию Telegram интегрируют чат-бот ChatGPT-4.

Telegram внедрит ChatGPT-4 в виде официального бота для Premium-пользователей

Как сообщает «Инсайдер Telegram», разработчики мессенджера планируют внедрить популярный чат-бот ChatGPT-4 прямо в приложение уже в следующем обновлении. По данным канала, доступ к нейросети будет эксклюзивом для подписчиков Telegram Premium.

Скриншот ChatGPT Bot в Telegram

Скриншот анонса ChatGPT Bot в Telegram / adurovleaks

Планы Telegram также подтвердил пользователь adurovleaks. В своем канале он опубликовал скриншот анонса функции, который, вероятно, был сделан в тестовой версии приложения. Если верить слитому изображению, функционал ChatGPT-4 будет реализован в виде официального бота.

Пользователям уже удалось найти бота ChatGPT Bot на тестовом сервере Telegram, однако на момент написания новости он все еще не запускается.

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