Telegram внедрит ChatGPT-4 в виде официального бота для Premium-пользователей

Как сообщает «Инсайдер Telegram», разработчики мессенджера планируют внедрить популярный чат-бот ChatGPT-4 прямо в приложение уже в следующем обновлении. По данным канала, доступ к нейросети будет эксклюзивом для подписчиков Telegram Premium.

Скриншот анонса ChatGPT Bot в Telegram / adurovleaks

Планы Telegram также подтвердил пользователь adurovleaks. В своем канале он опубликовал скриншот анонса функции, который, вероятно, был сделан в тестовой версии приложения. Если верить слитому изображению, функционал ChatGPT-4 будет реализован в виде официального бота.

Пользователям уже удалось найти бота ChatGPT Bot на тестовом сервере Telegram, однако на момент написания новости он все еще не запускается.