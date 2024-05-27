Telegram собирается внедрить функцию проверки фактов

В исходном коде бета-версии Telegram для Android появилась новая функция Fact Check, обратило внимание издание «Код Дурова». Функционал предназначен для проверки достоверности информации.

Из изменений в коде следует, что в рамках Fact Check мессенджер начнет сотрудничать с агентствами, которые специализируются на проверке информации. Такие агентства смогут выбирать правительства государств.

Отмечается, что Fact Check будет добавлять пояснения к сообщениям. Простые пользователи не будут влиять на сведения, предоставляемые Fact Check.

Ранее в мае основатель Telegram Павел Дуров обвинил конкурирующий мессенджер Signal в работе на американские спецслужбы.

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