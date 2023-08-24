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Telegram получил первый штраф за отказ локализовать данные в РФ

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Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Суд впервые оштрафовал Telegram за отказ локализовать данные в России, передает «Интерфакс». Размер штрафа — 50 тыс. рублей.

Telegram получил первый штраф за отказ локализовать данные в РФ

Как сообщает агентство, решение вынес Таганский районный суд Москвы. Мессенджер признали виновным в невыполнении требований по защите прав субъектов персональных данных. Это первое судебное дело по такому правонарушению для Telegram.

Согласно материалам дела, претензии к мессенджеру связаны с публикацией в одном из Telegram-каналов личных данных сотрудницы федеральных служб. В частности, были размещены сведения о наличии у нее ранее украинского гражданства. Тогда пользователь обратилась в Роскомнадзор.

На судебном заседании представителей Telegram не было. По закону «о персональных данных», компании обязаны хранить сведения о россиянах исключительно на территории России. Требования о локализации относится к иностранным компаниям, не имеющим представительства в РФ.

Фото на обложке: Primakov / Shutterstock

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