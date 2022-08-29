Telegram освободит зарезервированные киберсквоттерами имена пользователей

Telegram вернет в общественное пользование множество зарезервированных киберсквоттерами имен пользователей. Самые ценные короткие имена, вероятно, будут проданы на аукционе, сообщил Павел Дуров.

Основатель Telegram Павел Дуров обратил внимание на множество имен пользователей, которые, по его утверждению, были зарезервированы в неактивных каналах киберсквоттерами из Ирана.

«Это создало кладбище мертвых имен пользователей, которые загромождали результаты поиска и мешали миллионам пользователей Telegram выбирать подходящие публичные адреса для своих учетных записей, групп и каналов», – написал Дуров.

Telegram в августе удалил общедоступные адреса, связанные с пустыми или неактивными в течение последнего года каналами. 99% освободившихся имен вернут в общественное пользование, уточнил Дуров, и введут алгоритмические и геолокационные ограничения на их выбор.

«Что касается наиболее ценных коротких имен пользователей, то наиболее эффективным и справедливым способом их распространения, по-видимому, является аукцион», – добавил основатель Telegram.

Об аукционах по продаже имен и доменных адресов Дуров рассказывал ранее. Основатель Telegram восхитился успехом аукциона TON, в результате которого доменные имена Wallet.ton и casino.ton были проданы за тонкоины, эквивалентные $260 тыс. и $244 тыс. соответственно.

Фото на обложке: Primakov / Shutterstock