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Telegram запустил функцию проведения розыгрышей среди подписчиков каналов

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Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Telegram 6 ноября запустил функцию проведения розыгрышей среди подписчиков каналов. Организовать их смогут владельцы каналов любого уровня. Среди призов — бесплатная Premium-подписка и другие подарки.

Telegram запустил функцию проведения розыгрышей среди подписчиков каналов

Владельцам перед стартом нужно будет указать количество победителей и сроки проведения розыгрыша. Они также смогут ограничить количество участников новыми подписчиками или жителями определенных стран.

За каждую разыгранную Premium-подписку канал автоматически получит четыре голоса. Их нельзя передать другому каналу — они останутся у канала-организатора на срок действия розданных бесплатных подписок. Голоса повышают уровень канала, что позволяет ему публиковать истории, менять цвет названия и т. д.

Перед стартом розыгрыша организатору нужно будет оплатить выбранное количество Premium-подписок, что можно сделать как в приложении, так и через бота @PremiumBot или платформу Fragment.

Среди других обновлений мессенджера — больше голосов для Premium-подписчиков. Пользователи, оплатившие подписку самостоятельно, получают четыре голоса, которые можно отдать одному каналу — или распределить между несколькими.

Фото на обложке: PixieMe / Shutterstock

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