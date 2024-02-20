Telegram будет выдавать Premium в обмен на отправку SMS с кодами авторизации другим пользователям

Telegram запустил для некоторых стран возможность получить подписку Premium в обмен на отправку SMS-сообщений с кодами авторизации другим пользователям. На это обратил внимание канал Telegram Info, опубликовав скриншот с функцией от пользователя из Индонезии.

На официальном сайте появились условия программы, она называется «Peer-to-Peer Login Program».

Согласно ее условиям, участник дает согласие на то, что Telegram сможет отправлять через него до 150 SMS с кодами в месяц. При этом мессенджер не будет компенсировать участникам стоимость отправки сообщений.

В качестве вознаграждения Telegram обещает выдавать подарочный код на оформление подписки Premium на месяц, но для этого через пользователя должно пройти определенное количество SMS. Порог будет зависеть от региона.

Скриншот Telegram Info

Мессенджер также предупредил, что не может скрыть номер отправителя от получателя, при этом привлечь Telegram к ответственности будет нельзя. Участник также дает согласие, что не будет связываться с получателем, даже если тот ответит на автоматически отправленное SMS.

В условиях Telegram сообщает, что опция доступна только в некоторых странах. Сама компания список стран не приводит. Участие в программе не приравнивается к работе в Telegram или партнерству с мессенджером.

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