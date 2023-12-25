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Telegram-каналы могут устанавливать обои и эмодзи-статусы

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Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

В преддверии Нового года Telegram выпустил обновление: каналы смогут устанавливать обои, эмодзи-статусы и логотипы профиля, а пользователи — репостить публикации из сообществ в истории. Premium-подписку отныне можно дарить нескольким людям одновременно.

Telegram-каналы могут устанавливать обои и эмодзи-статусы

Число доступных настроек зависит от уровня канала, который также позволяет публиковать больше историй и добавлять в качестве реакций эмодзи из пользовательских наборов. Пользователи могут репостить в истории фото, файлы, голосовые и видеосообщения.

Администраторы групп также получат доступ к реакциям на истории. Кроме того, пользователи и каналы смогут видеть те, кто репостнул ту или иную историю.

Разработчики планируют до конца года «набить в мешок Деда Мороза» еще ряд нововведений. 

Фото на обложке: wichayada suwanachun / Shutterstock

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