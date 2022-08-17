В России научились находить пользователей Telegram по IP-адресу

Компании «Интернет-розыск» и T.Hunter разработали сервис по поиску аккаунта конкретного пользователя Telegram с помощью IP-адреса. Установить личность человека можно с помощью сбора больших данных, отдельных запросов пользователя.

За одну секунду на одном IP-адресе может быть до сотни пользователей. Для идентификации одного из них нужно отсеить лишнюю информацию, например, другие регионы, данные конечных устройств, с которых он выходит в сеть, информации об ОС и о том, на какой сайт заходил, рассказал Runet глава «Интернет-розыск» Игорь Бедеров.

По словам специалиста, большинство сайтов хранят логи, то есть они видят данные об устройстве пользователя, его соединении, IP-адресе и так далее. На данный момент к сервису поиска аккаунта человека в Telegram по IP подключено 64 различных источника данных.

Для поиска людей они получают данные с нескольких десятков «собственных сайтов», а также больше года собирают цифровые следы из Telegram с привязкой к пользователю, объяснил OSINT-исследователь из компании T.Hunter Владимир Макаров.

В сервисе есть данные о более чем 6 млн человек. И вводя IP-адрес в системе поиска, можно найти конкретного человека.

В 2022 году Telegram оказался среди пяти самых загружаемых приложений в мире, а количество активных пользователей мессенджера превысило 700 млн человек в месяц.

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