Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

В Telegram запустили маркетплейс по продаже уникальных имен

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

В Telegram открылся маркетплейс по продаже имен пользователей. Площадка работает в формате аукциона. Пока самое дорогое имя – @bank с текущей ценой в 63 тысяч TON, или $119 тысяч.

В Telegram запустили маркетплейс по продаже уникальных имен

Маркетплейс получил название Fragment. На нем выставлены на продажу имена Telegram. Большинство из них короткие и имеющие долю уникальности, например @dior, @chat, @delivery.

Первые аукционы на блокчейн-платформе открылись 26 октября. На площадке выставлены имена, зарезервированные командой Telegram. Пока самый дорогой лот – @bank, текущая цена которого составляет 63 тысячи TON, или около $119 тысяч.

Продажи на маркетплейсе проходят в виде смарт-контрактов. Минимальная ставка по лоту зависит от длины имени – если в нем четыре буквы, то шаг составляет около 10 тысяч TON (~$19 тысяч), на длинные имена ставка 500 TON.

Об освобождении зарезервированных киберсквоттерами имен Telegram Павел Дуров рассказал в конце августа. Тогда же стало известно о планах Дурова начать продажу уникальных имен Telegram.

Фото на обложке: Justlight / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Производитель люксовых смартфонов Vertu запустил продажи криптотелефона
  2. 2 Что такое метавселенная?
  3. 3 Кто вкладывается в Web3 — крупнейшие мировые инвесторы и страны-лидеры по Web3-проектам
  4. 4 Кто инвестирует в Web3 в России
  5. 5 Конференция Web3 Russia пройдет 7-8 сентября 2022 года
Relocation Map
Интерактивный гид по сервисам и компаниям, связанным с релокацией
Перейти

ВОЗМОЖНОСТИ

28 октября 2022

Национальная технологическая олимпиада

30 октября 2022

Global Shift

30 октября 2022

«Технолидеры Москвы»

Все ВОЗМОЖНОСТИ