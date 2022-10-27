В Telegram запустили маркетплейс по продаже уникальных имен

В Telegram открылся маркетплейс по продаже имен пользователей. Площадка работает в формате аукциона. Пока самое дорогое имя – @bank с текущей ценой в 63 тысяч TON, или $119 тысяч.

Маркетплейс получил название Fragment. На нем выставлены на продажу имена Telegram. Большинство из них короткие и имеющие долю уникальности, например @dior, @chat, @delivery.

Первые аукционы на блокчейн-платформе открылись 26 октября. На площадке выставлены имена, зарезервированные командой Telegram. Пока самый дорогой лот – @bank, текущая цена которого составляет 63 тысячи TON, или около $119 тысяч.

Продажи на маркетплейсе проходят в виде смарт-контрактов. Минимальная ставка по лоту зависит от длины имени – если в нем четыре буквы, то шаг составляет около 10 тысяч TON (~$19 тысяч), на длинные имена ставка 500 TON.

Об освобождении зарезервированных киберсквоттерами имен Telegram Павел Дуров рассказал в конце августа. Тогда же стало известно о планах Дурова начать продажу уникальных имен Telegram.

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