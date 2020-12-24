«Мы предложим дополнительные функции для бизнеса»: Дуров рассказал о платных функциях в Telegram

Основатель Telegram Павел Дуров анонсировал платные функции в соцсети. С 2021 года Telegram начнет монетизироваться. Для каналов будет создана собственная рекламная платформа. Об этом предприниматель сообщил на своем канале в соцсети.

Он отметил, что Telegram приближается к отметке в 500 млн активных пользователей. Расходы на серверы и трафик растут.

«Когда технологическая компания вырастает до таких размеров, у нее есть только два пути – начать зарабатывать деньги для покрытия затрат — или продаться более крупному игроку ... Мы не собираемся продавать компанию, как это сделали основатели WhatsApp», — пишет Дуров.

Он добавил, что монетизация соцсети пройдет «ненавязчиво»:

большинство пользователей могут не заметить серьезных изменений;

текущие сервисы Telegram останутся бесплатными;

личные и групповые чаты Telegram будут свободны от рекламы.

При этом платными станут некоторые новые функции для бизнеса и пользователей с расширенными потребностями. Их монетизацию Дуров объяснил высокой ресурсоемкостью.

Для запуска рекламных объявлений в Telegram будет создана специальная платформа. С ее помощью будет обеспечена ненавязчивость рекламы в публичных каналах соцсети.

В этой связи мы предложим нашу собственную рекламную платформу для каналов, которая обеспечит пользователям комфорт и конфиденциальность, а нам позволит покрывать расходы на серверы и трафик.

По словам Дурова, предпринимателям рекламная платформа принесет бесплатный трафик пропорционально охвату запущенной рекламной кампании. Создатели контента также смогут заработать. Например, художники платных стикеров получат часть дохода от их продаж.

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