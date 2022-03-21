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Telegram впервые обогнал WhatsApp по популярности

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Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

В России за первые две недели марта Telegram впервые обошел по популярности WhatsApp. Его доля в общем трафике в мессенджерах увеличилась с 48% до 63% в сравнении с прошлым месяцем.

Telegram впервые обогнал WhatsApp по популярности

Популярность сервиса выросла на фоне ограничений доступа к другим мессенджерам и социальным сетям, сообщило РИА Новости со ссылкой на исследование «Мегафона».

Telegram — это не только мессенджер, но и один из главных источников информационного контента. Сервис начал активно расти с начала российской спецоперации на Украине.

Согласно данным исследования, доля WhatsApp сократилась с 48% до 32% — он занимает второе место по объему трафика, доля Viber снизилась с 5% до 4%.

Telegram также лидирует в 82 российских регионах, исключение — Карачаево-Черкесия, Дагестан и Чечня, там популярнее WhatsApp.

Telegram стал лидером и по потреблению мобильного трафика в сутки: в среднем один пользователь расходует на сервис 101 Мбайт трафика, пользователи WhatsApp — 26 Мбайт, Viber — 8 Мбайт, говорится в исследовании.

В начале марта в Telegram произошшло два сбоя: 1 марта — пользователи жаловались на проблемы с подключением к серверу и отправку сообщений, 5 марта — на проблемы с подключением сервера.

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Павел Дуров заявлял, что Telegram после начала военной операции России на Украине начал сталкиваться с повышенной нагрузкой на свою инфраструктуру.

Фото на обложке: wichayada suwanachun / Shutterstock

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