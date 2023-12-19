Партнер Telegram рассказал о появлении таргетинга по устройствам и персональных ссылках для вступления в канал

Компания Magnetto.pro, партнер Telegram, узнала об обновлениях мессенджера для таргетинга в декабре 2023 года — пользователей ждет таргетинг по устройствам, персональные ссылки для вступления в канал, настройка по пересечению интересов.
Мессенджер Павла Дурова, как сообщается, в декабре решил выпустить ряд новых функций для после обсуждения с прямыми партнерами.
Таргетинг по устройствам
С помощью этой функции можно адаптировать кампании под устройства пользователей: как под операционную систему (iOS, Android), так и под мобильную либо десктопную версию. Это позволит обеспечить больший охват целевой аудитории.
Пересечение интересов (топиков)
Теперь при выборе двух и более интересов пользователей в рекламном кабинете появляется новое поле. С его помощью можно сделать так, чтобы аудитории не добавлялись друг к другу, а работали в пересечении. Таким образом, Telegram будет отбирать каналы, которые подходят сразу под все выбранные интересы.
В результате бизнес сможет:
- привлекать пользователей, которые подписаны сразу на несколько топиков;
- более точечно собирать аудиторию, которая заинтересована в продукте;
- получить больше возможностей для теста гипотез.
Таргет на аудиторию конкретных каналов
Теперь можно выбрать пул каналов и показывать их подписчиками свою рекламу. Также появилась возможность исключать показы аудитории определенного канала. В результате снизится стоимость самой рекламы и цена подписчика.
Персональные ссылки для вступления в канал
Это обновление позволяет добавить персональную ссылку, чтобы отследить трафик из конкретного объявления в Telegram.
Сейчас такая ссылка может вести только на канал, для постов эта функция не работает. Обновление доступно для открытых каналов, закрытые каналы рекламировать по-прежнему запрещено.
Таргетинг на аудиторию определенного канала
В рекламном кабинете Telegram Ads можно ограничить показы по Target Users в каналах политической направленности. Таким образом, при таргетинге на определенный интерес объявления будут показываться пользователям везде, кроме каналов тематики Politics & Incidents.
Magnetto.pro — агентство онлайн-маркетинга, специализируется на продвижении в Telegram. Работает с Telegram Ads как прямой партнер.
Скриншоты: Magnetto.pro, фото на обложке: Unsplash
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