Партнер Telegram рассказал о появлении таргетинга по устройствам и персональных ссылках для вступления в канал

Компания Magnetto.pro, партнер Telegram, узнала об обновлениях мессенджера для таргетинга в декабре 2023 года — пользователей ждет таргетинг по устройствам, персональные ссылки для вступления в канал, настройка по пересечению интересов.

Мессенджер Павла Дурова, как сообщается, в декабре решил выпустить ряд новых функций для после обсуждения с прямыми партнерами.

Таргетинг по устройствам

С помощью этой функции можно адаптировать кампании под устройства пользователей: как под операционную систему (iOS, Android), так и под мобильную либо десктопную версию. Это позволит обеспечить больший охват целевой аудитории.

Пересечение интересов (топиков)

Теперь при выборе двух и более интересов пользователей в рекламном кабинете появляется новое поле. С его помощью можно сделать так, чтобы аудитории не добавлялись друг к другу, а работали в пересечении. Таким образом, Telegram будет отбирать каналы, которые подходят сразу под все выбранные интересы.

В результате бизнес сможет:

привлекать пользователей, которые подписаны сразу на несколько топиков;

более точечно собирать аудиторию, которая заинтересована в продукте;

получить больше возможностей для теста гипотез.

Таргет на аудиторию конкретных каналов

Теперь можно выбрать пул каналов и показывать их подписчиками свою рекламу. Также появилась возможность исключать показы аудитории определенного канала. В результате снизится стоимость самой рекламы и цена подписчика.

Персональные ссылки для вступления в канал

Это обновление позволяет добавить персональную ссылку, чтобы отследить трафик из конкретного объявления в Telegram.

Сейчас такая ссылка может вести только на канал, для постов эта функция не работает. Обновление доступно для открытых каналов, закрытые каналы рекламировать по-прежнему запрещено.

Таргетинг на аудиторию определенного канала

В рекламном кабинете Telegram Ads можно ограничить показы по Target Users в каналах политической направленности. Таким образом, при таргетинге на определенный интерес объявления будут показываться пользователям везде, кроме каналов тематики Politics & Incidents.

Magnetto.pro — агентство онлайн-маркетинга, специализируется на продвижении в Telegram. Работает с Telegram Ads как прямой партнер.

Скриншоты: Magnetto.pro, фото на обложке: Unsplash