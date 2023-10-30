Telegram обновился и добавил возможность цитирования части сообщения

Telegram 29 октября обновился до версии 10.2 — пользователи смогут цитировать часть сообщения, менять внешний вид ссылок, а Premium-подписчики выбрать персональные цвета и другое.
Что нового добавили разработчики:
- «Ответы 2.0». Пользователи смогут цитировать определенную часть сообщения собеседника и отправлять ответы в другие чаты, например, чтобы перенести обсуждение в другую группу.
- Цитаты в тексте сообщений. Теперь любой текст можно оформить в виде цитаты. Кроме того, в мессенджере теперь можно добавить в сообщение сразу несколько цитируемых фрагментов.
- Настройки для ссылок. Пользователи смогут настраивать внешний вид ссылок, располагая предпросмотр ссылки над или под текстом сообщения, меняя размер фото в нем, а также выбирая ссылку для предпросмотра.
- Персональные цвета. Premium-пользователи могут выбрать себе цвет или комбинацию из нескольких цветов для своего имени в чатах.
- Новые возможности Stories. Их можно перематывать, а также использовать вспышку для селфи-камеры с настройками яркости и цвета.
Telegram нацелился на IPO во второй половине 2025 года. Помимо этого, у компании есть задолженность в размере $2 млрд. О подготовке Telegram к IPO сообщалось весной 2021 года. Тогда вероятными сроками его проведения указывался 2023 год. По мнению экспертов, оптимальный для компании вариант — листинг на нью-йоркской NYSE. В 2021 году Telegram рассчитывал на оценку от $30 до $50 млрд и выпуск от 10% до 25% акций.
Фото на обложке: Natee Meepian /
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