Telegram выпустил облигации на $330 млн. Покупателями стали в том числе глобальные фонды с «безупречной репутацией», а высокий спрос на ценные бумаги компании показывает, что финансовые институты ценят рост аудитории Telegram, отметил Павел Дуров.
Павел Дуров рассказал о размещении Telegram облигаций на $330 млн. Об этом основатель компании написал в своем телеграм-канале.
«Количество подписчиков на это предложение облигаций превысило предложение, и мы были рады, что участниками стали глобальные фонды высочайшего уровня с безупречной репутацией», – отметил Дуров.
По словам Дурова, условия размещения облигаций были самыми выгодными в истории компании с поправкой на ставку ФРС США.
Ранее Павел Дуров заявлял, что держатели облигаций не получат прав в управлении компанией и влиянии на ее политику.
В преддверии возможного IPO Telegram потенциальные инвесторы оценили компанию в $30 млрд.
Фото на обложке: Klever LeveL /
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