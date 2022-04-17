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Telegram анонсировал обновления: новый переводчик, таймер уведомлений, боты нового поколения

Новости
Екатерина Алипова
Екатерина Алипова

Редактор выходного дня RB.RU

Екатерина Алипова

Популярный мессенджер Telegram разработал ряд новых функций, среди которых — обновленный переводчик (в том числе с украинского языка), возможность настраивать звуки и таймер уведомлений в чатах, а также разрабатывать и использовать ботов нового поколения.

Telegram анонсировал обновления: новый переводчик, таймер уведомлений, боты нового поколения

Подробнее о нововведениях:

  • Выбор индивидуальных аудиосигналов уведомлений. Теперь можно устанавливать собственную музыку или звуки (но не более 300 Кб и 5 секунд) на уведомления в Telegram. Представители компании предлагают использовать не только любимые мелодии, но и, например, мурлыканье или гавканье домашних питомцев. Звук уведомления можно задать как для отдельного чата, так и для всех чатов из той или иной папки (если у пользователя они систематизированы).
  • Выключение уведомлений на любой срок. Ранее в приложении можно было отключить уведомления на заданные интервалы (8 часов или двое суток), теперь можно выбрать любую продолжительность паузы.
  • Автоудаление сообщений и файлов. В любом чате теперь можно вручную настроить автоудаление на 2 дня, 3 недели, 4 месяца и пр.
  • Продвинутая переадресация сообщений с сохранением кликабельной ссылки. Мы привыкли к тому, что при ответе на сообщение внутри чата ссылка на предыдущую реплику сохраняется. При пересылке в другие чаты кликабельная ссылка пропадала. Теперь эта проблема устранена. Возможность быстро переместиться к исходному сообщению появилась и при пересылке вашего ответа в другие чаты. В процессе можно также скрыть имя отправителя и убрать подписи к фото или файлам.
  • Боты нового поколения. Представители мессенджера уверяют, что обновленные боты работают лучше любых сайтов и могут считаться их «полноценной заменой». Теперь можно создавать «бесконечное разнообразие интерфейсов на JavaScript», причем как в «дневной», так и в «ночной» вариациях. Также новые боты можно добавлять в группу или канал быстрым способом — через функцию настройки прав и разрешений.
  • Улучшенный перевод сообщений на iOS. Встроенный перевод перешел на новый уровень: увеличена точность перевода, добавлены новые языки (в том числе украинский).

И, конечно, не обошлось без новых анимированных эмодзи.

Фото на обложке: Adem AY / Unsplash

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