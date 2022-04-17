Популярный мессенджер Telegram разработал ряд новых функций, среди которых — обновленный переводчик (в том числе с украинского языка), возможность настраивать звуки и таймер уведомлений в чатах, а также разрабатывать и использовать ботов нового поколения.

Telegram анонсировал обновления: новый переводчик, таймер уведомлений, боты нового поколения