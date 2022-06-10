Telegram представит платную подписку в июне — Дуров

Павел Дуров подтвердил, что в Telegram появится платная подписка, и даже сказал, когда она будет представлена. «Telegram должен финансироваться в первую очередь его пользователями, а не рекламодателями», – написал Дуров.
Павел Дуров написал в своем telegram-канале, что premium-подписка в мессенджере будет представлена в июне.
Дуров заверил, что все существующие функции мессенджера останутся бесплатными. С Telegram-Premium пользователи получат более быструю загрузку медиа и возможность загружать файлы объемом 4 Гб.
«Если бы мы сняли все ограничения для всех, наши расходы на сервер и трафик стали бы неуправляемыми, так что вечеринка, к сожалению, закончилась бы для всех», – написал Дуров.
Основатель Telegram отметил, что их эксперименты с рекламой внутри общедоступных каналов оказались «более успешными, чем ожидалось».
«Я считаю, что Telegram должен финансироваться в первую очередь его пользователями, а не рекламодателями. Таким образом, наши пользователи всегда будут оставаться нашим главным приоритетом», – подчеркнул Павел Дуров.
Практически все детали платной подписки в Telegram несколько дней назад раскрыли в telegram-каналах. Пользователи Premium смогут расшифровывать голосовые сообщения в текст, получат увеличенный лимит на чаты в папках и размер загружаемого медиа, а также более быструю загрузку контента и премиальные стикеры.
Фото на обложке: tovovan /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Цифры дня. Лучшее фото MWC 2016
- 2 Telegram для продвижения брендов: как создавать и развивать каналы или группы
- 3 Обновление ценовой политики WhatsApp Business API: как изменятся расходы на общение с клиентами?
- 4 «В конечном итоге ничего не работает, кроме опыта». Основатель ManyChat — о Долине, фокусах и первом миллионе
- 5 Быстрее, проще, удобнее: как Alfa Message меняет привычный банкинг
ВОЗМОЖНОСТИ
10 июня 2022
14 июня 2022
14 июня 2022