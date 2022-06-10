Telegram представит платную подписку в июне — Дуров

Павел Дуров подтвердил, что в Telegram появится платная подписка, и даже сказал, когда она будет представлена. «Telegram должен финансироваться в первую очередь его пользователями, а не рекламодателями», – написал Дуров.

Павел Дуров написал в своем telegram-канале, что premium-подписка в мессенджере будет представлена в июне.

Дуров заверил, что все существующие функции мессенджера останутся бесплатными. С Telegram-Premium пользователи получат более быструю загрузку медиа и возможность загружать файлы объемом 4 Гб.

«Если бы мы сняли все ограничения для всех, наши расходы на сервер и трафик стали бы неуправляемыми, так что вечеринка, к сожалению, закончилась бы для всех», – написал Дуров.

Основатель Telegram отметил, что их эксперименты с рекламой внутри общедоступных каналов оказались «более успешными, чем ожидалось».

«Я считаю, что Telegram должен финансироваться в первую очередь его пользователями, а не рекламодателями. Таким образом, наши пользователи всегда будут оставаться нашим главным приоритетом», – подчеркнул Павел Дуров.

Практически все детали платной подписки в Telegram несколько дней назад раскрыли в telegram-каналах. Пользователи Premium смогут расшифровывать голосовые сообщения в текст, получат увеличенный лимит на чаты в папках и размер загружаемого медиа, а также более быструю загрузку контента и премиальные стикеры.

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