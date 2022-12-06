Число подписчиков Telegram Premium превысило 1 млн

Павел Дуров назвал число подписчиков Telegram Premium – с момента запуска в июне 2022 года платную подписку на мессенджер подключили более 1 млн пользователей. Благодаря успешной монетизации Telegram сможет оплачивать серверы, трафик и заработную плату, сообщил основатель компании.

Telegram Premium стал одним из самых успешных примеров плана подписки на социальные сети в истории, написал основатель Telegram Павел Дуров в своем канале в мессенджере. По словам Дурова, с момента запуска премиальной подписки ее подключили более 1 млн пользователей.

«Благодаря успешной монетизации Telegram сможет оплачивать серверы, трафик и заработную плату, необходимые для продолжения создания новых функций и поддержки существующих», – сообщил Павел Дуров.

Дуров отметил, что подписка является лишь частью общего дохода Telegram, напомнив, что мессенджер также зарабатывает на рекламе. Основатель компании подчеркнул, что за год с запуска монетизации Telegram, ее результаты уже превзошли ожидания.

Telegram запустил подписку Telegram Premium в июне 2022 года. На данный момент ее стоимость составляет 299 рублей в месяц.

В конце ноября Павел Дуров анонсировал запуск криптобирж, создание децентрализованных инструментов для пользователей и добавление новых функций в аукционную платформу Fragment, на которой продаются уникальные имена пользователей Telegram.

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