Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Telegram официально запустил платную Perimium-подписку

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Telegram официально запустил платную Perimium-подписку. Фактическая цена за нее не называлась, но как сообщалось ранее, для российских пользователей подписка cоставит в 449 рублей.

Telegram официально запустил платную Perimium-подписку

В платную версию вошли удвоенные лимиты, загрузка файлов до 4 Гб, перевод голосовых сообщений в текст, отсутствие рекламы, эксклюзивные стикеры, реакции расширенное управление диалогами, приоритет при скачивании файлов, значок подписчика и другое.

Компани решила сделать подписку платной, так как большинство функций подписки требуют дополнительных расходов, в том числе аренду дата-центров и покупку серверов. 

Кроме того, деньги от продажи Telegram Perimium позволяют оставаться базовой версии мессенджера бесплатной для всех пользователей. 

В 2022 году Telegram оказался среди пяти самых загружаемых приложений в мире, а количество активных пользователей мессенджера превысило 700млн человек в месяц. 

В начале июня в Telegram-каналах раскрыли все детали платной подписки, позднее основатель мессенджера Павел Дуров подтвердил ее запуск. Он тогда заявил, что Telegram должен финансироваться в первую очередь его пользователями, а не рекламодателями. 

Получите до $50 млн инвестиций на скаутинге проектов по FinTech, строительству и добыче полезных ископаемых. Подробнее по ссылке

Фото на обложке: wichayada suwanachun / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 «Новатэк» заглядывается на Fortum, Россия теряет статус в FATF, соглашения на ПМЭФ: главное для бизнеса 18 июня
  2. 2 Переходим на новые площадки: как правильно адаптировать контент для соцсетей?
  3. 3 Что такое Telegram-боты и какому бизнесу они подойдут?
  4. 4 В мире без Instagram*: что учесть бизнесу в поисках альтернативных площадок
  5. 5 Telegram для продвижения брендов: как создавать и развивать каналы или группы
AgroCode Hub
Последние новости, актуальные события и нетворкинг в AgroTech-комьюнити — AgroCode Hub
Присоединяйся!

ВОЗМОЖНОСТИ

20 июня 2022

«Начни иначе»

21 июня 2022

Антихакатон для аналитиков от ВкусВилла

21 июня 2022

Go India Day

Все ВОЗМОЖНОСТИ