Telegram официально запустил платную Perimium-подписку. Фактическая цена за нее не называлась, но как сообщалось ранее, для российских пользователей подписка cоставит в 449 рублей.
В платную версию вошли удвоенные лимиты, загрузка файлов до 4 Гб, перевод голосовых сообщений в текст, отсутствие рекламы, эксклюзивные стикеры, реакции расширенное управление диалогами, приоритет при скачивании файлов, значок подписчика и другое.
Компани решила сделать подписку платной, так как большинство функций подписки требуют дополнительных расходов, в том числе аренду дата-центров и покупку серверов.
Кроме того, деньги от продажи Telegram Perimium позволяют оставаться базовой версии мессенджера бесплатной для всех пользователей.
В 2022 году Telegram оказался среди пяти самых загружаемых приложений в мире, а количество активных пользователей мессенджера превысило 700млн человек в месяц.
В начале июня в Telegram-каналах раскрыли все детали платной подписки, позднее основатель мессенджера Павел Дуров подтвердил ее запуск. Он тогда заявил, что Telegram должен финансироваться в первую очередь его пользователями, а не рекламодателями.
Фото на обложке: wichayada suwanachun /
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