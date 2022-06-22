Павел Дуров назвал долю платных подписчиков для покрытия всех затрат Telegram

Для покрытия расходов Telegram понадобится 2,5%-3% платных подписчиков от 700 млн пользователей в месяц. Это около 17,5-21 млн пользователей.
Все завтраты Telegram сможет покрыть благодаря платным подписчикам. Переход на Premium-подписку станет началом «ориентированной на пользователя эры в истории социальных сетей», написал Павел Дуров у себя в канале.
На днях Telegram официально запустил платную подписку Premium за 449 рублей в месяц через App Store. В платную версию вошли удвоенные лимиты, загрузка файлов до 4 Гб, перевод голосовых сообщений в текст, отсутствие рекламы, эксклюзивные стикеры, реакции расширенное управление диалогами, приоритет при скачивании файлов, значок подписчика и другое.
В 2022 году Telegram оказался среди пяти самых загружаемых приложений в мире, а количество активных пользователей мессенджера превысило 700млн человек в месяц.
Фото на обложке: Unsplash
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Переходим на новые площадки: как правильно адаптировать контент для соцсетей?
- 2 Что такое Telegram-боты и какому бизнесу они подойдут?
- 3 В мире без Instagram*: что учесть бизнесу в поисках альтернативных площадок
- 4 Telegram для продвижения брендов: как создавать и развивать каналы или группы
- 5 Социальные сети для бизнеса: откуда и как доставать лиды в новой реальности
ВОЗМОЖНОСТИ
24 июня 2022