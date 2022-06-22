Павел Дуров назвал долю платных подписчиков для покрытия всех затрат Telegram

Для покрытия расходов Telegram понадобится 2,5%-3% платных подписчиков от 700 млн пользователей в месяц. Это около 17,5-21 млн пользователей.

Все завтраты Telegram сможет покрыть благодаря платным подписчикам. Переход на Premium-подписку станет началом «ориентированной на пользователя эры в истории социальных сетей», написал Павел Дуров у себя в канале.

На днях Telegram официально запустил платную подписку Premium за 449 рублей в месяц через App Store. В платную версию вошли удвоенные лимиты, загрузка файлов до 4 Гб, перевод голосовых сообщений в текст, отсутствие рекламы, эксклюзивные стикеры, реакции расширенное управление диалогами, приоритет при скачивании файлов, значок подписчика и другое.

В 2022 году Telegram оказался среди пяти самых загружаемых приложений в мире, а количество активных пользователей мессенджера превысило 700млн человек в месяц.

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