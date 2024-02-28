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Telegram начнет платить авторам каналов за показ рекламы

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Telegram начнет платить авторам каналов за показ рекламы. Владельцы «пабликов» будут получать деньги в криптовалюте Toncoin – 50% от выручки, которую Telegram заработает с показов рекламных объявлений.

Telegram начнет платить авторам каналов за показ рекламы

Владельцы каналов в Telegram начнут получать деньги за показ в их каналах рекламы. Об этом сообщил основатель компании Павел Дуров.

По словам Дурова, на выплату авторам каналов направят 50% выручки от показа рекламы. Выплаты начнутся в марте, деньги будут перечислять в криптовалюте Toncoin.

Примечательно, что после поста Дурова о выплатах Toncoin подорожал более чем на 30%.

В марте рекламная платформа Telegram начнет работу в 100 новых странах, отметил Дуров. По его словам, каналы в Telegram генерируют около 1 млн просмотров рекламы в месяц, но реклама показывается в 10% каналов.

Telegram запустил рекламную платформу в октябре 2021 года. Рекламные объявления видят пользователи, у которых нет подписки Telegram Premium.

Фото на обложке: DenPhotos / Shutterstock

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