Telegram начнет платить авторам каналов за показ рекламы. Владельцы «пабликов» будут получать деньги в криптовалюте Toncoin – 50% от выручки, которую Telegram заработает с показов рекламных объявлений.
Владельцы каналов в Telegram начнут получать деньги за показ в их каналах рекламы. Об этом сообщил основатель компании Павел Дуров.
По словам Дурова, на выплату авторам каналов направят 50% выручки от показа рекламы. Выплаты начнутся в марте, деньги будут перечислять в криптовалюте Toncoin.
Примечательно, что после поста Дурова о выплатах Toncoin подорожал более чем на 30%.
В марте рекламная платформа Telegram начнет работу в 100 новых странах, отметил Дуров. По его словам, каналы в Telegram генерируют около 1 млн просмотров рекламы в месяц, но реклама показывается в 10% каналов.
Telegram запустил рекламную платформу в октябре 2021 года. Рекламные объявления видят пользователи, у которых нет подписки Telegram Premium.
Фото на обложке: DenPhotos /
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