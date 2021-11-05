Telegram запустил тестовую рекламу в каналах принудительным рекламным сообщением

В мессенджере Telegram впервые появилась возможность официально разместить рекламу. Пока что она работает в тестовом режиме и у нее много ограничений, которые, впрочем, сохранятся и после ее полноценного запуска.
Во всех открытых Telegram-каналах с более чем 1 тыс. подписчиков появилось рекламное сообщение от основателя Telegram Павла Дурова.
«Telegram начинает тестировать рекламные сообщения. Как это скажется на пользователях?», – гласит сообщение, помеченное «sponsored» («спонсорский контент»).
Оно отображается как в мобильное версии приложения Telegram, так и в десктопной. Чтобы увидеть пост, надо пролистать ленту канала немного ниже последнего сообщения.
Ссылка в сообщении ведет на пост Дурова с описанием правил работы рекламной платформы Telegram.
Это те же правила, о которых он писал неделю назад, когда анонсировал запуск тестовой рекламы в мессенджере:
- Реклама появится только в публичных каналах и не затронет чаты, личные беседы или частные сообщества.
- Мессенджер не будет использовать личные данные пользователей для показа рекламы.
- В рекламе не будет внешних ссылок или фотографий, только короткий текст (160 символов).
В Telegram уже давно существует практика размещения рекламы на каналах, но ее в частном порядке в отдельных постах публикуют их администраторы.
«Официальные рекламные сообщения, которые внедряет Telegram, будут намного более комфортными для пользователей», – пообещал Павел Дуров.
Ранее сообщалось, что тысяча показов рекламного сообщения будет стоить €2, но запуск рекламной кампании обойдется в €2 млн минимум.
При этом €1 млн из этой суммы – депозит, который Telegram не вернет, если заказчик потратит менее €10 млн за год.
Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!
Фото: Michele Ursi/Shutterstock
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Быстрее, проще, удобнее: как Alfa Message меняет привычный банкинг
- 2 Что такое клиентский сервис в соцсетях
- 3 Как организовать онлайн-выставку в Clubhouse: личный опыт
- 4 Как Rambler Group, «Яндекс», Mail.ru Group и Dodo Pizza хантят IT-специалистов в Telegram
- 5 9 шагов, чтобы продвинуть бренд с помощью мессенджеров
ВОЗМОЖНОСТИ
05 ноября 2021
07 ноября 2021
07 ноября 2021