Telegram запустил тестовую рекламу в каналах принудительным рекламным сообщением

В мессенджере Telegram впервые появилась возможность официально разместить рекламу. Пока что она работает в тестовом режиме и у нее много ограничений, которые, впрочем, сохранятся и после ее полноценного запуска.

Во всех открытых Telegram-каналах с более чем 1 тыс. подписчиков появилось рекламное сообщение от основателя Telegram Павла Дурова.

«Telegram начинает тестировать рекламные сообщения. Как это скажется на пользователях?», – гласит сообщение, помеченное «sponsored» («спонсорский контент»).

Оно отображается как в мобильное версии приложения Telegram, так и в десктопной. Чтобы увидеть пост, надо пролистать ленту канала немного ниже последнего сообщения.

Ссылка в сообщении ведет на пост Дурова с описанием правил работы рекламной платформы Telegram.

Это те же правила, о которых он писал неделю назад, когда анонсировал запуск тестовой рекламы в мессенджере:

Реклама появится только в публичных каналах и не затронет чаты, личные беседы или частные сообщества.

Мессенджер не будет использовать личные данные пользователей для показа рекламы.

В рекламе не будет внешних ссылок или фотографий, только короткий текст (160 символов).

В Telegram уже давно существует практика размещения рекламы на каналах, но ее в частном порядке в отдельных постах публикуют их администраторы.

«Официальные рекламные сообщения, которые внедряет Telegram, будут намного более комфортными для пользователей», – пообещал Павел Дуров.

Ранее сообщалось, что тысяча показов рекламного сообщения будет стоить €2, но запуск рекламной кампании обойдется в €2 млн минимум.

При этом €1 млн из этой суммы – депозит, который Telegram не вернет, если заказчик потратит менее €10 млн за год.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!

Фото: Michele Ursi/Shutterstock