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Telegram изменил ранжирование при поиске общедоступных каналов и групп

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Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Основатель Telegram Павел Дуров объявил об изменении ранжирования при поиске общедоступных каналов и групп в мессенджере. Корректировки внесли из-за спамеров.

Telegram изменил ранжирование при поиске общедоступных каналов и групп

Раньше общедоступные каналы с большим количеством подписчиков показывались выше в поиске, но этим все чаще злоупотребляют спамеры. Поэтому теперь мессенджер учитывает только «реальных подписчиков» для ранжирования, а также учитывать страну пользвателя.

Например, каналы с большим количеством Premium-подписчиков, «как правило, ранжируются выше». Однако если пользователь с Premium подписан на слишком большое количество каналов, он не будет сильно повышать их рейтинг в поиске. 

Павел Дуров также отметил, что отзывы об этом изменении в подавляющем большинстве случаев положительные. 

  • Telegram официально запустил платную подписку в июне 2022 года. В нее вошли удвоенные лимиты, загрузка файлов до 4 Гб, перевод голосовых сообщений в текст, отсутствие рекламы, эксклюзивные стикеры, реакции расширенное управление диалогами, приоритет при скачивании файлов, значок подписчика и другое.

Фото на обложке: Unsplash

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