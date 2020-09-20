В работе Telegram в России произошел массовый сбой
Пользователи Telegram из России и нескольких других стран пожаловались на сбои в работе мессенджера. Согласно данным Downdetector, большинство сложностей связано с подключением к сервису.
Также есть проблемы с отправкой сообщений.
По данным портала, перебои в работе мессенджера начались около 8.41 мск. На момент написания новости жалобы продолжают поступать.
Наибольшее количество неполадок в работе Telegram зафиксировано в России, Нидерландах, Казахстане и Бразилии.
Telegram — мессенджер, позволяющий обмениваться сообщениями и медиафайлами разных форматов. Приложение было создано в 2013 году Павлом Дуровым, основателем соцсети «ВКонтакте».
Фото: Natee Meepian / Shutterstock
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