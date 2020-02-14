Telegram разрешил пользователям TON создавать сайты. На них нельзя зайти через «обычный интернет»
Разработчики мессенджера Telegram и блокчейн-платформы TON (Telegram Open Network) опубликовали новый документ. Он содержит инструкцию по тому, как создавать сайты на основе TON, которая должна стать экосистемой и заменить «обычный интернет». Первым на это обратил внимание The Bell.
С технической точки зрения, сайты TON напоминают обычные веб-сайты, но доступ к ним осуществляется через собственную сеть, а не через интернет. Страницы имеют ADNL-адреса вместо традиционных IPv4 или IPv6, а также принимают запросы HTTP через протокол RLDP, а не TCP/IP.
Как сообщается, для того, чтобы войти на TON-сайт, пользователю нужен специальный шлюз, ведущий из «обычного интернета» в TON-сеть. Соединение будет работать через прокси-сервера на компьютере, которые будут создаваться на удаленном сервере.
В 2019 году разработчики TON заявляли, что хотят сделать из платформы экосистему с приложениями и сервисами, которая заменила бы обычный веб. Среди приложений основным должно было стать TON Payments — платежная система и криптокошелек. Для тестирования TON открылась в сентябре 2019 года.
До этого, в марте 2018 года в ходе ICO Павел и Николай Дуровы привлекли $850 млн на развитие TON. Тогда «Ведомости» писали, что в общей сложности инвесторы вложили в проект $1,7 млрд.
Теперь Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) считает, что Telegram продавал токены Gram после первичного предложения (ICO). Однако Павел Дуров настаивает на том, что Gram — не ценная бумага, а цифровая валюта, а большое число инвесторов понадобилось для покупки оборудования обеспечения устойчивости работы будущей блокчейн-платформы.
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