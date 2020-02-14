Разработчики мессенджера Telegram и блокчейн-платформы TON (Telegram Open Network) опубликовали новый документ. Он содержит инструкцию по тому, как создавать сайты на основе TON, которая должна стать экосистемой и заменить «обычный интернет». Первым на это обратил внимание The Bell.

Telegram разрешил пользователям TON создавать сайты. На них нельзя зайти через «обычный интернет»