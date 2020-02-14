Рубрики
Сервисы
Rusbase
Меню-гамбургер
Новости

Telegram разрешил пользователям TON создавать сайты. На них нельзя зайти через «обычный интернет»

Новости
Анна Бородкина
Анна Бородкина

Новостной редактор

Анна Бородкина

Разработчики мессенджера Telegram и блокчейн-платформы TON (Telegram Open Network) опубликовали новый документ. Он содержит инструкцию по тому, как создавать сайты на основе TON, которая должна стать экосистемой и заменить «обычный интернет». Первым на это обратил внимание The Bell.

Telegram разрешил пользователям TON создавать сайты. На них нельзя зайти через «обычный интернет»

С технической точки зрения, сайты TON напоминают обычные веб-сайты, но доступ к ним осуществляется через собственную сеть, а не через интернет. Страницы имеют ADNL-адреса вместо традиционных IPv4 или IPv6, а также принимают запросы HTTP через протокол RLDP, а не TCP/IP.

Как сообщается, для того, чтобы войти на TON-сайт, пользователю нужен специальный шлюз, ведущий из «обычного интернета» в TON-сеть. Соединение будет работать через прокси-сервера на компьютере, которые будут создаваться на удаленном сервере.

В 2019 году разработчики TON заявляли, что хотят сделать из платформы экосистему с приложениями и сервисами, которая заменила бы обычный веб. Среди приложений основным должно было стать TON Payments — платежная система и криптокошелек. Для тестирования TON открылась в сентябре 2019 года.

До этого, в марте 2018 года в ходе ICO Павел и Николай Дуровы привлекли $850 млн на развитие TON. Тогда «Ведомости» писали, что в общей сложности инвесторы вложили в проект $1,7 млрд.

Теперь Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) считает, что Telegram продавал токены Gram после первичного предложения (ICO). Однако Павел Дуров настаивает на том, что Gram — не ценная бумага, а цифровая валюта, а большое число инвесторов понадобилось для покупки оборудования обеспечения устойчивости работы будущей блокчейн-платформы.

Фото: Mike_shots / Shutterstock

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Актуальные материалы —
в Telegram-канале @Rusbase

ВОЗМОЖНОСТИ

14 февраля 2020

PhotoHack TikTok

14 февраля 2020

Digital Fest

16 февраля 2020

TechMinsk Accelerator for Startups powered by Google Launchpad

Все ВОЗМОЖНОСТИ

СОБЫТИЯ

12 февраля 2020

Growth Hacking

Все СОБЫТИЯ

ВОЗМОЖНОСТИ

14 февраля 2020

PhotoHack TikTok

14 февраля 2020

Digital Fest

16 февраля 2020

TechMinsk Accelerator for Startups powered by Google Launchpad

Все ВОЗМОЖНОСТИ

События

12.02.2020

Growth Hacking

Все СОБЫТИЯ

ПРОГРАММЫ И КУРСЫ

11 — 14 февраля 2020

Маркетинговая стратегия

12 февраля — 20 июня 2020

Product manager

12 февраля — 18 мая 2020

Управление по Agile

Все ПРОГРАММЫ И КУРСЫ