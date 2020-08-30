Пользователи Telegram сообщили о сбоях в работе мессенджера

Пользователи нескольких стран пожаловались на сбои в работе Telegram, следует из данных сайта Downdetector. Самой частой проблемой является невозможность подключения к мессенджеру — 92% жалоб.

По данным портала, перебои начались около 12.45 мск. Пик сообщений о сбоях пришелся на 13:15 мск.

Наибольшее количество неполадок в работе Telegram зафиксировано в России, Испании, Бельгии, Германии, Италии, Польше, Украине и Турции.

Помимо проблем с подключением пользователи отмечают сложности с отправкой сообщений.

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