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Пользователи Telegram сообщили о сбоях в работе мессенджера
Новости
Екатерина Кочкина
Пользователи нескольких стран пожаловались на сбои в работе Telegram, следует из данных сайта Downdetector. Самой частой проблемой является невозможность подключения к мессенджеру — 92% жалоб.
Пользователи Telegram сообщили о сбоях в работе мессенджераЕкатерина Кочкина
По данным портала, перебои начались около 12.45 мск. Пик сообщений о сбоях пришелся на 13:15 мск.
Наибольшее количество неполадок в работе Telegram зафиксировано в России, Испании, Бельгии, Германии, Италии, Польше, Украине и Турции.
Помимо проблем с подключением пользователи отмечают сложности с отправкой сообщений.
Фото: Klever LeveL / Shutterstock
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