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Пользователи Telegram сообщили о сбоях в работе мессенджера

Новости
Екатерина Кочкина
Екатерина Кочкина

Новостной редактор

Екатерина Кочкина

Пользователи нескольких стран пожаловались на сбои в работе Telegram, следует из данных сайта Downdetector. Самой частой проблемой является невозможность подключения к мессенджеру — 92% жалоб.

Пользователи Telegram сообщили о сбоях в работе мессенджера

По данным портала, перебои начались около 12.45 мск. Пик сообщений о сбоях пришелся на 13:15 мск.

Наибольшее количество неполадок в работе Telegram зафиксировано в России, Испании, Бельгии, Германии, Италии, Польше, Украине и Турции.

telegram

Помимо проблем с подключением пользователи отмечают сложности с отправкой сообщений.

Фото: Klever LeveL / Shutterstock

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