В работе Telegram произошел сбой
Пользователи массово жалуются на сбой в работе Telegram. По данным Downdetector, неполадки в работе мессенджера произошли около 13:20 по мск. У 76% пожаловавшихся не получается подлючиться к мессенджеру, еще 23% сообщили о невозможности отправить сообщения.
Сбой затронул не только жителей России, но и стран Европы и Азии. Жалобы поступают из Беларуси, Украины, Германии, Нидерландов, Швейцарии, Великобритании, Италии, Австрии, Хорватии, Чехии, Киргизии и других стран.
В России сбой возник у пользователей из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Ульяновска, Нижнего Новгорода, Саратова, Пензы, Астрахани, Краснодара, Сочи и других городов.
А у меня одной телеграм упал?— Пепел Клааса (@pepel_klaasa) September 25, 2020
Телеграм не болей. Сломанный текст переписки не восстановить— Сергей INTER (@S_Ponyaev) September 25, 2020
Первым на карантин закрылся телеграм— Бабуин Бабуинович (@xwildxbaboonx) September 25, 2020
Телеграм! Вставай, эй! Вставай, мне работать пора. Вставай, Телеграм!— vlad is love (@vladislaoramos) September 25, 2020
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