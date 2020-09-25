В работе Telegram произошел сбой

Пользователи массово жалуются на сбой в работе Telegram. По данным Downdetector, неполадки в работе мессенджера произошли около 13:20 по мск. У 76% пожаловавшихся не получается подлючиться к мессенджеру, еще 23% сообщили о невозможности отправить сообщения.



Сбой затронул не только жителей России, но и стран Европы и Азии. Жалобы поступают из Беларуси, Украины, Германии, Нидерландов, Швейцарии, Великобритании, Италии, Австрии, Хорватии, Чехии, Киргизии и других стран.

В России сбой возник у пользователей из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Ульяновска, Нижнего Новгорода, Саратова, Пензы, Астрахани, Краснодара, Сочи и других городов.