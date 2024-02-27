В работе Telegram, «ВКонтакте», WhatsApp и «большой четверки» операторов случился сбой

По данным ресурса Downdetector от Brandanalytics, проблемы в работе наблюдаются также у YouTube, «ВКонтакте», WhatsApp, «Ростелеком», «Мегафон», МТС, Viber, Tele2 и «Билайн».

В работе Telegram случился сбой, следует из данных Downradar . Не прогружаются чаты и не отправляются сообщения.

Большинство пользователей Telegram (54%) жалуются на «общий сбой». Больше всего сбоев наблюдается в Москве, Ижевске, Санкт-Петербурге.

Пользователи сталкиваются как с проблемами в десктопной версии, так и мобильной. Некоторые также сообщают о проблемах с работой YouTube и других ресурсов. Часть пользователей мессенджера, сообщивших о сбоях, также пожаловались на некорректную работу домашнешнего интернета от «Вымпелкома», «Ростелекома» и Z-Telecom.

Downdetector от Brandanalytics зафиксировал проблемы в работе у Telegram, YouTube, «ВКонтакте», WhatsApp, «Ростелеком», «Мегафон», МТС, Viber, Tele2 и «Билайн».

В пресс-службе «Вымпелкома» RB.RU сообщили, что «сеть "Билайна" (мобильная и фиксированная) работает в штатном режиме, проблемы в работе популярных мессенджеров и приложений на стороне этих сервисов».

В «Мегафоне» сообщили, что действительно фиксируют снижение объемов трафика в Telegram и ряде других сервисов. «Проблема не связана с сетью "Мегафона", которая продолжает работать штатно», — добавил представитель компании.

«Сети Tele2 работают в штатном режиме, проблема не на нашей стороне», — сообщили в компании.

Редакция также направила запрос в «Ростелеком», МТС, «ВКонтакте».

Обновлено в 14:01 мск: «Работа мессенджера Telegram и ряда других сервисов на территории России уже восстанавливается», — сообщили в Минцифры. Ведомство совместно с Роскомнадзором ведет работу «над установлением причины инцидента».

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