Пользователи по всему миру сообщают о сбоях в работе Telegram

Российские пользователи пожаловались на сбой в работе Telegram. Мессенджер «бесконечно обновляется», невозможно отправить сообщения и загрузить медиа. Сообщения стали поступать с 29 мая. Это следует из данных Downdetectorsu.
34% жалоб поступают из Москвы и Подмосковья, 12% — из Санкт-Петербурга и Ленобласти, 6% — из Нижегородской области, по 4% — из Новосибирской и Волгоградской областей.
По данным Downdetector, о трудностях в работе мессенджера сообщают жители Турции, Индии, Бразилии, Узбекистана. Пользователи в этих странах столкнулись с проблемами в работе мобильного приложения, web-версии мессенджера.
Фото на обложке: Unsplash
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