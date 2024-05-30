Российские пользователи пожаловались на сбой в работе Telegram. Мессенджер «бесконечно обновляется», невозможно отправить сообщения и загрузить медиа. Сообщения стали поступать с 29 мая. Это следует из данных Downdetectorsu.

Пользователи по всему миру сообщают о сбоях в работе Telegram