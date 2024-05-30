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Пользователи по всему миру сообщают о сбоях в работе Telegram

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Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Российские пользователи пожаловались на сбой в работе Telegram. Мессенджер «бесконечно обновляется», невозможно отправить сообщения и загрузить медиа. Сообщения стали поступать с 29 мая. Это следует из данных Downdetectorsu.

Пользователи по всему миру сообщают о сбоях в работе Telegram

34% жалоб поступают из Москвы и Подмосковья, 12% — из Санкт-Петербурга и Ленобласти, 6% — из Нижегородской области, по 4% — из Новосибирской и Волгоградской областей. 

По данным Downdetector, о трудностях в работе мессенджера сообщают жители Турции, Индии, Бразилии, Узбекистана. Пользователи в этих странах столкнулись с проблемами в работе мобильного приложения, web-версии мессенджера.

Фото на обложке: Unsplash

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