Суд оштрафовал Telegram на 4 млн рублей за отказ удалить запрещенную информацию

Суд оштрафовал Telegram за отказ удалить запрещенную информацию. Сумма штрафа составила 4 млн рублей – максимальная по вменяемой статье административного кодекса. Также штраф получил провайдер Akamai – на 800 тыс. рублей.

Суд в Москве оштрафовал мессенджер Telegram за отказ удалить запрещенную информацию. Об этом сообщила пресс-служба московских судов общей юрисдикции.

Роскомнадзор требовал от Telegram удалить в частности информацию о российских военных и сведения о возможных способах обналичивания «пушкинских карт», уточнил «Интерфакс». Мессенджер не удалил эту информацию и получил штраф.

Также московский суд оштрафовал провайдера Akamai Technologies на 800 тыс. рублей за отказ применить ограничительные меры к запрещенной на территории РФ информации.

В августе Telegram получил штраф в размере 50 тыс. рублей за отказ локализовать данные в РФ.

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