Суд оштрафовал Telegram на 4 млн рублей за отказ удалить запрещенную информацию

Суд оштрафовал Telegram за отказ удалить запрещенную информацию. Сумма штрафа составила 4 млн рублей – максимальная по вменяемой статье административного кодекса. Также штраф получил провайдер Akamai – на 800 тыс. рублей.
Суд в Москве оштрафовал мессенджер Telegram за отказ удалить запрещенную информацию. Об этом сообщила пресс-служба московских судов общей юрисдикции.
Роскомнадзор требовал от Telegram удалить в частности информацию о российских военных и сведения о возможных способах обналичивания «пушкинских карт», уточнил «Интерфакс». Мессенджер не удалил эту информацию и получил штраф.
Также московский суд оштрафовал провайдера Akamai Technologies на 800 тыс. рублей за отказ применить ограничительные меры к запрещенной на территории РФ информации.
В августе Telegram получил штраф в размере 50 тыс. рублей за отказ локализовать данные в РФ.
Фото на обложке: AlexandraPopova /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Как работают VPN-сервисы в разных странах и почему анонимайзеры сложно запретить
- 2 Роскомнадзор планирует создать «национального оператора» big data. Это плохо?
- 3 Как происходит блокировка сайтов: взгляд провайдера
- 4 Цифры дня. 180 тысяч несчастных яблочников
- 5 Без хаоса из рабочих сообщений: как построить онлайн-офис в мессенджере
ВОЗМОЖНОСТИ
23 ноября 2023
24 ноября 2023
24 ноября 2023