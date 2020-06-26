Telegram и SEC договорились о мировом соглашении
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) и Telegram Павла Дурова заключили мировое соглашение. Telegram обязался соблюдать условия, выставленные комиссией. Об этом сообщает The Bell.
Суд обязал Telegram вернуть покупателям токенов Gram $1,22 млрд, а также выплатить $18,5 млн в качестве компенсации.
В начале 2018 года компания собрала в ходе ICO $1,7 млрд на запуск блокчейн-платформы TON и криптовалюты Gram. В проект вложились крупные российские и зарубежные инвесторы. Регулятор обвинил мессенджер в незарегистрированном размещении ценных бумаг и запретил выпуск криптовалюты.
Дуров прокомментировал новость в своем телеграм-канале.
«К счастью, все кончено, мы достигли соглашения с американским регулятором», — написал он.
Предприниматель выразил сожаление, что Telegram не смог запустить проект TON к установленной дате из-за запрета, предписанного cудом.
Дуров подтвердил обязательство вернуть деньги инвесторам.
«Мы уже выплатили покупателям более $1,2 млрд напрямую или в виде кредитов», — рассказал он.
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