Telegram и SEC договорились о мировом соглашении

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) и Telegram Павла Дурова заключили мировое соглашение. Telegram обязался соблюдать условия, выставленные комиссией. Об этом сообщает The Bell.

Суд обязал Telegram вернуть покупателям токенов Gram $1,22 млрд, а также выплатить $18,5 млн в качестве компенсации.

В начале 2018 года компания собрала в ходе ICO $1,7 млрд на запуск блокчейн-платформы TON и криптовалюты Gram. В проект вложились крупные российские и зарубежные инвесторы. Регулятор обвинил мессенджер в незарегистрированном размещении ценных бумаг и запретил выпуск криптовалюты.

Дуров прокомментировал новость в своем телеграм-канале.

«К счастью, все кончено, мы достигли соглашения с американским регулятором», — написал он.

Предприниматель выразил сожаление, что Telegram не смог запустить проект TON к установленной дате из-за запрета, предписанного cудом.

Дуров подтвердил обязательство вернуть деньги инвесторам.