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Число ежемесячных активных пользователей Telegram превысило 800 млн — Дуров

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Число ежемесячных активных пользователей Telegram превысило 800 млн, сообщил Павел Дуров. Telegram в прошлом году подключил монетизацию, введя подписку и рекламу, но пока не вышел на прибыльность, поэтому компания объявила о выпуске облигаций на $270 млн, четверть из которых уже купил сам Дуров.

Число ежемесячных активных пользователей Telegram превысило 800 млн — Дуров

Количество ежемесячных активных пользователей мессенджера Telegram превысило 800 млн, сообщил основатель компании Павел Дуров.

По словам Дурова, Telegram пока не вышел на прибыльность. В 2022 году мессенджер начал зарабатывать деньги, введя платную подписку Telegram Premium и добавив на платформу рекламу. 

«Несмотря на то, что Telegram пока не приносит прибыли (чего было бы невозможно достичь всего на второй год монетизации), в абсолютных цифрах он ближе к прибыльности, чем его конкуренты, такие как Twitter и Snap», – отметил Дуров.

Основатель Telegram также рассказал о выпуске компанией облигаций на сумму $270 млн для финансирования развития мессенджера. Около четверти этих облигаций уже купил сам Дуров, написал он. 

«Некоторые люди предлагали мне вместо этого купить дом или самолет. Но я предпочитаю оставаться сосредоточенным на своей работе, не “владея” ничем (ну, кроме Telegram, немного биткоина и немного тонкоина)», – говорится в сообщении Дурова.

Дуров также подчеркнул, что к Telegram ежедневно присоединяются 2,5 млн новых пользователей.

Фото на обложке: salarko / Shutterstock

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