Число ежемесячных активных пользователей Telegram превысило 800 млн — Дуров

Число ежемесячных активных пользователей Telegram превысило 800 млн, сообщил Павел Дуров. Telegram в прошлом году подключил монетизацию, введя подписку и рекламу, но пока не вышел на прибыльность, поэтому компания объявила о выпуске облигаций на $270 млн, четверть из которых уже купил сам Дуров.

Количество ежемесячных активных пользователей мессенджера Telegram превысило 800 млн, сообщил основатель компании Павел Дуров.

По словам Дурова, Telegram пока не вышел на прибыльность. В 2022 году мессенджер начал зарабатывать деньги, введя платную подписку Telegram Premium и добавив на платформу рекламу.

«Несмотря на то, что Telegram пока не приносит прибыли (чего было бы невозможно достичь всего на второй год монетизации), в абсолютных цифрах он ближе к прибыльности, чем его конкуренты, такие как Twitter и Snap», – отметил Дуров.

Основатель Telegram также рассказал о выпуске компанией облигаций на сумму $270 млн для финансирования развития мессенджера. Около четверти этих облигаций уже купил сам Дуров, написал он.

«Некоторые люди предлагали мне вместо этого купить дом или самолет. Но я предпочитаю оставаться сосредоточенным на своей работе, не “владея” ничем (ну, кроме Telegram, немного биткоина и немного тонкоина)», – говорится в сообщении Дурова.

Дуров также подчеркнул, что к Telegram ежедневно присоединяются 2,5 млн новых пользователей.

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