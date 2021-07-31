Telegram добавил возможность поддержки видеозвонков для 1000 зрителей

Групповые видеозвонки Telegram теперь поддерживают до 1000 зрителей, говорится в сообщении компании об обновлении мессенджера.

«С сегодняшнего дня видеоконференции также поддерживают до 1000 зрителей — благодаря чему через Telegram можно смотреть трансляции лекций, концертов и других массовых мероприятий. В одном из ближайших обновлений ограничение на количество зрителей будет снято», — говорится в сообщении Telegram.

В режиме видеоконференции одновременно транслировать видео с камеры или изображение с экрана могут до 30 участников.

Telegram также повысил качество разрешения видеосообщений. Добавлены возможности развернуть видеосообщение на всю ширину чата, а также трансляции экрана в видеозвонках между двумя пользователями.

Новая версия мессенджера позволяет пользователям просматривать видеозаписи в ускоренном или замедленном режиме: 0.5, 1.5 или 2Х, Android также поддерживает скорость 0.2x.

Для запуска конференции пользователю нужно выбрать «Голосовой чат» в меню ⋮ в профиле группы, в которой он является администратором. После этого можно включить трансляцию видео. Для пользователей iOS кнопка «Аудиочат» доступна из профиля группы.

Фото: Telegram