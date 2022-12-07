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В Telegram появилась возможность привязать аккаунт к виртуальному номеру

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Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

В обновленной версии Telegram появилась возможность регистрировать аккаунты на виртуальные номера телефонов. Их можно приобрести на площадке Fragment. В приложение также добавили таймер удаления чатов и оптимизировали функционал тем.

В Telegram появилась возможность привязать аккаунт к виртуальному номеру

«Сегодня начинается новая эра конфиденциальности: аккаунт в Telegram теперь можно зарегистрировать без сим-карты, воспользовавшись анонимными номерами на базе блокчейна. Приобрести такие номера можно на платформе Fragment», — сообщается на сайте Telegram.

Платформа предлагает номера с кодом +888, они продаются в виде NFT-товаров. Определить владельца почти невозможно. Часть номеров на аукционной площадке разыгрывается. Например, на момент публикации минимальная ставка на номер +888 8 888 составляет $56, 385. Аукцион завершится через 13 дней. 

При этом разыгрываются в основном только «красивые» номера, а обыкновенные на платформе можно купить без аукциона.

Виртуальные номера используются только для Telegram, ими можно заменить номер, к которому изначально был привязан аккаунт.

В числе других обновлений приложения — возможность устанавливать общий таймер автоматического удаления чатов, а также более доступный инструментарий работы с темами.

Платформа Fragment заработала в конце октября, тогда на площадке запустили продажи имен для Telegram. Спустя несколько недель Павел Дуров рассказал, что пользователи купили имен на $50 млн.

Фото на обложке: Tapati Rinchumrus / Shutterstock

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