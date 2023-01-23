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Telegram первый раз обогнал WhatsApp по объему трафика

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Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Telegram по итогам 2022 года впервые обогнал WhatsApp по объему трафика пользователей, подсчитали операторы «большой четверки». На их данные ссылаются «Ведомости».

Telegram первый раз обогнал WhatsApp по объему трафика

К началу 2023 года его доля превысила 60–80% от общего объема.

  • В «Вымпелкоме» (бренд «Билайн») сообщили, что у WhatsApp нет ни прироста, ни падения трафика. При этом объем трафика Telegram в прошлом году превысил показатели WhatsApp и продолжает расти.
  • В МТС отметили, что доля Telegram сейчас составляет около 80%, по активности пользователей он обходит WhatsApp, однако по количеству лидирует WhatsApp.
  • Представитель «Мегафона» сообщил, что Telegram сохраняет лидерство по трафику с марта 2022 года. В последние две недели декабря его доля в общем объеме трафика в мессенджерах составляла 61%, у WhatsApp — 28%. В январе 2023 года доля Telegram составила уже 62% против 27% у WhatsApp.
  • В Tele2 подтверждают, что Telegram стал самым быстрорастущим мессенджером, за год его аудитория среди абонентов Tele2 увеличилась практически на 50%. Доля Telegram по трафику сейчас составляет около 75% от всего объема, что превышает показатели WhatsApp в 4–5 раз.

В Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) также считают, что уже в 2023 году Telegram обгонит WhatsApp и по числу пользователей в России. В Mediascope подсчитали, что аудитория Telegram растет в 5 раз быстрее аудитории WhatsApp.

Причины: за счет большого числа каналов Telegram становится полноценным медиа, также это большой рекламный ресурс, источник заработка для блогеров и инфлюенсеров. При этом с 1 марта иностранным мессенджерам ограничат возможности «передачи платежных документов и персональных данных при предоставлении услуг».

Показатели WhatsApp в России практически не изменились за год: в 2022 сервис использовали в среднем 70,4 млн пользователей в РФ в сутки, а в январе 2023 года — 76 млн человек.

В ноябре 2022 года шлобальный сбой в работе WhatsApp привел к росту суточной аудитории Telegram в России до 50 млн пользователей

Фото на обложке: Unsplash

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