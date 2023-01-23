Telegram первый раз обогнал WhatsApp по объему трафика

Telegram по итогам 2022 года впервые обогнал WhatsApp по объему трафика пользователей, подсчитали операторы «большой четверки». На их данные ссылаются «Ведомости».

К началу 2023 года его доля превысила 60–80% от общего объема.

В «Вымпелкоме» (бренд «Билайн») сообщили, что у WhatsApp нет ни прироста, ни падения трафика. При этом объем трафика Telegram в прошлом году превысил показатели WhatsApp и продолжает расти.

В МТС отметили, что доля Telegram сейчас составляет около 80%, по активности пользователей он обходит WhatsApp, однако по количеству лидирует WhatsApp.

Представитель «Мегафона» сообщил, что Telegram сохраняет лидерство по трафику с марта 2022 года. В последние две недели декабря его доля в общем объеме трафика в мессенджерах составляла 61%, у WhatsApp — 28%. В январе 2023 года доля Telegram составила уже 62% против 27% у WhatsApp.

В Tele2 подтверждают, что Telegram стал самым быстрорастущим мессенджером, за год его аудитория среди абонентов Tele2 увеличилась практически на 50%. Доля Telegram по трафику сейчас составляет около 75% от всего объема, что превышает показатели WhatsApp в 4–5 раз.

В Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) также считают, что уже в 2023 году Telegram обгонит WhatsApp и по числу пользователей в России. В Mediascope подсчитали, что аудитория Telegram растет в 5 раз быстрее аудитории WhatsApp.

Причины: за счет большого числа каналов Telegram становится полноценным медиа, также это большой рекламный ресурс, источник заработка для блогеров и инфлюенсеров. При этом с 1 марта иностранным мессенджерам ограничат возможности «передачи платежных документов и персональных данных при предоставлении услуг».

Показатели WhatsApp в России практически не изменились за год: в 2022 сервис использовали в среднем 70,4 млн пользователей в РФ в сутки, а в январе 2023 года — 76 млн человек.

В ноябре 2022 года шлобальный сбой в работе WhatsApp привел к росту суточной аудитории Telegram в России до 50 млн пользователей.

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