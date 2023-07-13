Telegram внедрил криптовалютные платежи через Wallet Pay

У пользователей Telegram появилась возможность совершать покупки внутри мессенджера через криптокошелек Wallet Pay. К оплате принимаются биткоин, стейблкоин Tether (USDT) и TON.

Telegram добавил в мессенджер опцию совершения покупок в криптовалюте через криптоколешек Wallet Pay. Об этом сообщили разработчики Wallet.

Wallet Pay принимает к оплате три криптовалюты: TON, стейблкоин Tether (USDT) и биткоин. Криптовалюту можно приобрести в Wallet в процессе покупки.

Чтобы подключить Wallet Pay, пользователю нужно заполнить анкету. Услуга работает в России.

Криптокошелек Wallet был запущен в январе 2022 года, он работает в формате telegram-бота. С помощью Wallet можно обменивать криптовалюту и покупать ее по банковской карте внутри Telegram.

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