«Пятерочка» подключила телемедицину для сотрудников

«Пятерочка» запустила бесплатный сервис телемедицины для линейного персонала, который проработал более шести месяцев в сети. Консультации узких специалистов доступны и для членов семей этих сотрудников. Об этом RB сообщили в пресс-службе компании.

Для того, чтобы получить консультацию сотруднику нужно будет зарегистрироваться в личном кабинете на сайте или мобильном приложении провайдера. Затем выбрать специалиста, среди которых хирург, онколог, аллерголог, кардиолог, офтальмолог, педиатр, детский психолог и др.

Помимо рекомендаций в сервис входит и подготовка сотрудника к посещению профильного специалиста или прохождению обследованию, разъяснения результатов анализов, а также консультация пациентов с подозрением на COVID-19.

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