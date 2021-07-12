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«Пятерочка» подключила телемедицину для сотрудников

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

«Пятерочка» запустила бесплатный сервис телемедицины для линейного персонала, который проработал более шести месяцев в сети. Консультации узких специалистов доступны и для членов семей этих сотрудников. Об этом RB сообщили в пресс-службе компании. 

«Пятерочка» подключила телемедицину для сотрудников

Для того, чтобы получить консультацию сотруднику нужно будет зарегистрироваться в личном кабинете на сайте или мобильном приложении провайдера. Затем выбрать специалиста, среди которых хирург, онколог, аллерголог, кардиолог, офтальмолог, педиатр, детский психолог и др. 

Помимо рекомендаций в сервис входит и подготовка сотрудника к посещению профильного специалиста или прохождению обследованию, разъяснения результатов анализов, а также консультация пациентов с подозрением на COVID-19.

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Фото: Stock 4you/Shutterstock

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