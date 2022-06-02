Россиян предупредили об очередной мошеннической схеме с номерами телефонов

В России мошенники стали активно использовать легенду о смене номера телефона: жертве звонят «из банка» и просят продиктовать персональные данные в связи с тем, что была отправлена заявка на смену привязанного к счету номера телефона.

Схема со звонками от имени службы безопасности банка по поводу смены номера телефона или «финансового номера» является чуть ли не самой популярной среди мошенников, передает РИА Новости.

В мае количество обращений на такой вид мошенничества увеличилось по сравнению с мартом и апрелем. Однако и общее количество жалоб на телефонное мошенничество сократилось с началом спецоперации, а к началу мая выросло.

«Поэтому на общем фоне нельзя сказать, что это всплеск или возрождение схемы и легенды», — пояснила руководитель платформы «Мошеловка» Евгения Лазарева.

Диалог в такой схеме начинает робот. Мошенники оптимизируют процессы и подключают к обработке живого социального инженера, когда жертва потенциально вовлечена и обеспокоена ситуацией, пояснила специалист.

Под предлогом подтверждения заявки на смену номера, привязанного к счету, жертву просят ответить «да» или «нет», а затем, вне зависимости от ответа, к диалогу подключается оператор, который обещает устранить проблему и заблокировать попытки несанкционированного доступа к счету. Затем злоумышленники сообщают жертве, что ей придет SMS-уведомление и просят продиктовать цифры.

Самым надежным способом защитить финансы в такой ситуации — прекращение разговора и самостоятельное обращение в банк по номеру телефона, который указан на обороте карты или в договоре на обслуживание.

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