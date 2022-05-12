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Продажи смартфонов в России снизились на 30%

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

В апреле продажи смартфонов в России снизились на 30%. Пользователи чаще всего покупали Samsung, Xiaomi и Realme. Аналитики сомневаются, что рынок будет расти. Восстановление поставок может привести к определенному снижению цен.

Продажи смартфонов в России снизились на 30%

Средняя стоимость купленного каджета в прошлом месяце осталась на уровне 2021 года — 24 тыс. рублей, сообщили в МТС «Коммерсанту».

Падение продаж и в штуках, и в деньгах связано со снижением спроса на технику на фоне желания россиян поэкономить. Кроме того, на продажи влияет и «общая экономическая обстановка и проблемы с логистикой», отмечают специалисты.

Продацы закупают телефоны максимально осторожно, чтобы в при скачке рубля вниз и его стабилизации на этом уровне не остаться с большим количеством дорогого товара на складе.

 Аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин предполагает, что поставки устройств в апреле составляли всего «десятки тысяч устройств». Поставщики боятся вторичных санкций и не завозят крупных партий. По его данным, в апреле рынок упал вдвое. В то же время Realme не боится вторичных санкций и поэтому ввозит «полноценные по объему партии.

Специалист TelecomDaily Илья Шатилин думает, что Realme может занять заметную долю рынка благодаря активным распродажам и маркетингу. К тому же, это единственный бренд, который на днях планирует анонс нового смартфона на российском рынке. Это произойдет впервые после начала военных действий на Украине.

Фото на обложке: ORION PRODUCTION / Shutterstock

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