Технологические санкции приведут к всплеску мошенничества со смартфонами в России — SafeNet

Предполагаемый технологический запрет США на прямые поставки продукции в Россию может вызвать рост мошеннических продаж телефонов в стране. Санкции также повлияют на продажи смартфонов отечественных и китайских брендов.

Эксперт инжинирингового центра SafeNet НТИ Игорь Бедеров вспомнил в качестве примера продажу смартфона с неудаленной учеткой, с которой телефон можно будет заблокировать или отследить. Тут и продажа восстановленных или поддельных смартфонов за цену оригинального, рассказал эксперт, передает агентство «Прайм».

По его мнению, увеличится число онлайн-мошенничеств, которые связаны с продажей мобильных телефонов дорогих брендов. При этом, по словам эксперта, число подобных киберпреступлений продолжает расти, но без всплесков.

Игорь Бедеров посоветовал менять пароли авторизации операционной системы при сдачи телефона в ремонт. Все данные телефона хранить в облаке, чтобы после продажи или кражи посторонние не могли получить к ним доступ.

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