Стартап в области кибербезопасности Teleport привлек $110 млн

Стартап в области кибербезопасности Teleport, предоставляющий управление доступом к корпоративной инфраструктуре на основе идентификации инженеров-программистов, при оценке в $1,1 млрд привлек $110 млн в раунде финансирования серии C, возглавляемом Bessemer Venture Partners.

В сделке также приняли участие Kleiner Perkins, Insight Partners и S28 Capital, пишет VentureBeat.

Почти год назад компания с российскими корнями Teleport, попавшая в рейтинги Y Combinator непосредственно в год основания (2015), привлекла в раунде B $30 млн от S28 Capital и Kleiner Perkins, но тогда компания оценивалась в $430 млн.

Teleport заявляет, что с 2020 по 2021 год она почти утроила свой доход и удвоила клиентскую базу, привлекая таких крупных игроков, как IBM, Nasdaq, Samsung, BlaBlaCar, DoorDash, Elastic, Snowflake и Block (всего более 120 постоянных клиентов, по оценке самой компании).

Teleport предоставляет корпорациям легкий и безопасный удаленный доступ к их критической инфраструктуре с помощью подключения, аутентификации, авторизации и аудита — короче говоря, гарантирует, что нужные люди смогут получить доступ к нужным системам в нужное время и из любого места.

«Большинство компьютерных программ работают в центрах обработки данных, но инженеры работают из офисов или домов», — прокомментировал порталу VentureBeat необходимость разработанного компанией ПО генеральный директор Teleport Евгений Концевой.

По его мнению, удаленный доступ не должен быть изолированным — он должен быть консолидирован, потому что наличие единого источника достоверной информации не только повышает безопасность, но и снижает операционные издержки и улучшает работу конечных пользователей.

«Наши клиенты — это дальновидные организации, которые быстро масштабируются, — заявил Евгений Концевой порталу Business Insider. — Они поняли, что правильный способ масштабирования доступа — это консолидация всех протоколов и сред. Наша платформа решает эти проблемы, предоставляя каждому инженеру, каждой аппаратной части и каждому приложению индивидуальные идентификаторы».

«Мы хотим устранить необходимость в избыточном кодировании при доступе к инфраструктуре и заменить ее идентификацией, — разъясняет он, — необходимо снять это противоречие между безопасностью и производительностью, чтобы компании могли быстро расти, а также улучшать показатели соответствия требованиям информационной защищенности».

Teleport зарабатывает на платной подписке, но у сервиса также есть бесплатная версия с открытым исходным кодом.

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