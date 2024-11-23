Предложенный Трампом кандидат на должность министра финансов хотел назначить «теневого председателя ФРС»

Избранный президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social написал, что назначит финансиста и опытного инвестора Скотта Бесента , основателя хедж-фонда Key Square Capital и бывшего топ-менеджера Soros Capital Management, министром финансов, что сделает его главным экономическим чиновником новой администрации.

Если кандидатуру Бессента утвердят, то станет вторым главой Минфина после Стивена Мнучина, который сотрудничал с фондом Джорджа Сороса, напоминает Bloomberg.

Бессент, который «пользуется уважением, являясь одним из ведущих в мире международных инвесторов» (по словам Трампа), в последние месяцы был ключевым советником избранного президента и его команды по экономическим вопросам, как пишет The Wall Street Journal.

Аналитики портала деловой информации Axios уверен, что Бессинт «привнесет в Министерство финансов глубокие знания о рынках облигаций и валют», а также, как ожидается, предпримет скорейшие меры по реформированию Федеральной резервной системы (ФРС).

Потенциальный министр финансов всегда критиковал работу этой структуры, а не так давно выдвинул новую нестандартную идею о назначении «теневого председателя ФРС», который стал бы преемником Джерома Пауэлла после 2026 года (когда истечет срок его полномочий).

После критики он отказался от идеи «теневого председателя», но настоял, что новая администрация Трампа «должна назначить следующего председателя Федеральной резервной системы как можно скорее» (CNBC).

Когда Бессент станет ключевой фигурой в продвижении финансовой программы Трампа на Капитолийском холме, США могут ожидать новые налоговые реформы. Кандидат также может пересмотреть политику его предшественницы Джанет Йеллен, которая ввела санкции против России.

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