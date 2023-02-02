Глава Еврокомиссии анонсировала десятый пакет антироссийских санкций

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала десятый пакет антироссийских санкций. Евросоюз намерен ввести их в первую годовщину начала спецоперации на Украине — 24 февраля.

О планах Евросоюза ввести новые санкции в отношении России сообщает Агентство французской прессы (Agence France-Presse).

Новый пакет антироссийских санкций со стороны Евросоюза станет десятым по счету. Девятый пакет Евросоюз опубликовал в декабре 2022 года. Санкционные ограничения ввели против горнодобывающего сектора, поставок беспилотных аппаратов, трех российских банков и более 100 физических лиц.

Детали десятого пакета глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен не раскрыла, намекнув, что новые ограничения могут коснуться цен на нефтепродукты из России. Агентство отмечает, что анонсу нового пакета способствовала речь президента Украины Владимира Зеленского о том, что темпы введения санкций замедлились.

По данным источников Reuters, десятый пакет санкций будет содержать ограничения в отношении атомной отрасли, алмазодобывающей промышленности, банковской сферы и экспорта.

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