Tencent продал долю в JD.com за $16,3 млрд

Китайский IT-гигант Tencent продал основную часть своей доли в онлайн-ритейлере JD.com, сообщается в материалах корпорации. Всего было продано 457 млн акций на общую сумму более 127 млрд гонконгских долларов ($16,3 млрд).

Этими акциями Tencent выплатит специальные дивиденды своим акционерам. Технологический гигант заявил, что JD.com выросла до той степени, когда ей не нужна финансовая поддержка Tencent.

После сообщения Tencent о продаже ценных бумаг, акции JD.com на Гонконгской бирже обрушились на 7,6%.

Tencent была одним из крупнейших акционеров онлайн-ритейлера — ей принадлежало 17% его акций, теперь эта доля сократилась до 2,3%.

По данным Bloomberg, решение Tencent продать долю в JD.com может быть связано с растущим давлением на технологические компании со стороны китайских регуляторов, обвиняющих эти компании в монополизме и нацеленных на снижение консолидации в секторе. Продажей Tencent хочет снизить собственные риски.

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Фото: Tecnent