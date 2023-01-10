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Приложение российской деловой соцсети Tenchat удалили из App Store

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Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Мобильное приложение российской деловой соцсети Tenchat удалили из App Store, об этом рассказали в пресс-службе Tenchat. Площадка уже рассматривает новую версию, которая соответствует правилам публикации. 

Приложение российской деловой соцсети Tenchat удалили из App Store

За последний год соцсеть стремительно набирала популярность, площадку сравнивают с похожим по функционалу ресурсом LinkedIn.

Ранее РИА Новости со ссылкой на источник в Tenchat сообщали, что маркетплейс удалит приложение в связи с нарушением санкционной политики. По словам собеседника агентства, в Tenchat зарегистрировались свыше 2 млн человек. Еще мае число пользователей соцсети насчитывало чуть более 800 тыс.

В пресс-службе Tenchat пояснили, что предыдущая версия приложения не соответствовала App Store Review Guidelines (правила публикации на площадке). В обновленном продукте отклонения от нормы исправлены.

«Ключевая причина удаления, которую назвали в App Store — взаимосвязь приложения с подсанкционными российскими компаниями», — уточнили в Tenchat.

Ранее с похожими ограничениями столкнулся Сбер, его приложение также стало недоступно для скачивания в App Store из-за санкций. В конце года кредитная организация начала устанавливать мобильный банк владельцам устройств на iOS в своих отделениях.

Фото на обложке: LDprod / Shutterstock

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