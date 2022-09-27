Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

TenChat запустил приватные групповые чаты с неограниченным количеством участников

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Российская соцсеть TenChat запустила приватные групповые чаты с неограниченным количеством участников. Добавлять участников в чат могут его владельцы и назначенные им администраторы. Функция доступна в обновленном приложении для iOS, дляAndroid обновления появятся в ближайшие дни. Об этом RB.RU рассказали в пресс-службе сервиса.

TenChat запустил приватные групповые чаты с неограниченным количеством участников

Среди других обновлений — возможность прикреплять вопросы в сторис. Компания также улучшила качество формирования популярных подборок по хештегу, добавили в компании.

Разработчики также расширили набор настроек профиля пользователя, теперь он сможет управлять используемой памятью: установить максимальный размер кэша и очистить сохраненные данные.

Еще одна новая фича — возможность управлять устройствами, на которых был выполнен вход в профиль пользователя. При желании можно будет завершить сессию на конкретном устройстве или выполнить вход на всех.

В последнее время площадка TenChat начала набирать популярность: сейчас ей пользуются более 800 тыс. человек. RB рассказывал, чем и какому бизнему может быть полезна эта деловая соцсеть.

Фото на обложке: Ground Picture / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 TenChat — какому бизнесу подойдет соцсеть?
  2. 2 Приложения VK исчезли из App Store
  3. 3 Россиянам рассказали, как полностью удалиться из сети
  4. 4 Почему вам не нужно собственное бренд-медиа
  5. 5 Нативка для мессенджера: как размещать рекламу в Telegram в 2022 году

ВОЗМОЖНОСТИ

27 сентября 2022

Акселератор Спринт

27 сентября 2022

«МСП: Акселератор креативных индустрий»

30 сентября 2022

Privacy Accelerator

Все ВОЗМОЖНОСТИ