TenChat запустил приватные групповые чаты с неограниченным количеством участников

Российская соцсеть TenChat запустила приватные групповые чаты с неограниченным количеством участников. Добавлять участников в чат могут его владельцы и назначенные им администраторы. Функция доступна в обновленном приложении для iOS, дляAndroid обновления появятся в ближайшие дни. Об этом RB.RU рассказали в пресс-службе сервиса.
Среди других обновлений — возможность прикреплять вопросы в сторис. Компания также улучшила качество формирования популярных подборок по хештегу, добавили в компании.
Разработчики также расширили набор настроек профиля пользователя, теперь он сможет управлять используемой памятью: установить максимальный размер кэша и очистить сохраненные данные.
Еще одна новая фича — возможность управлять устройствами, на которых был выполнен вход в профиль пользователя. При желании можно будет завершить сессию на конкретном устройстве или выполнить вход на всех.
В последнее время площадка TenChat начала набирать популярность: сейчас ей пользуются более 800 тыс. человек. RB рассказывал, чем и какому бизнему может быть полезна эта деловая соцсеть.
Фото на обложке: Ground Picture /
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