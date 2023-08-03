Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Компания-разработчик TenChat купила платформу для привлечения инвестиций Penenza

Новости
Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Группа компаний ВБЦ, в которую входит финансовый маркетплейс и деловая соцсеть TenChat, купила платформу для привлечения инвестиций Penenza, рассказали в пресс-службе ВБЦ. Сумма сделки не раскрывается.

Компания-разработчик TenChat купила платформу для привлечения инвестиций Penenza

Penenza входит в Реестр инвестиционных платформ Центробанка. Сделка соответствует планам группы по созданию в России делового хаба — b2b маркетспейса на базе TenChat.

Penenza — это BNPL-платформу (buy now pay later – «купи сейчас, заплати потом») для b2b сделок. Площадкой пользуются продавцы, покупатели и инвесторы. Платформа позволяет финансировать сделки за проценты. Стартап основан в 2016 году Дмитрием Пангиным. 

Покупать, продавать, заключать сделки и привлекать инвесторов можно будет внутри TenChat в рамках маркетспейса, релиз которого запланирован на осень 2023 года. 

«Для нас покупка “Пенензы”, а именно ее технической платформы, наработанной базы инвесторов, которая сейчас составляет более 13 тысяч контактов, дает возможность расширить наши финансовые услуги в рамках запуска b2b маркетспейса внутри TenChat», — приводит пресс-служба слова главы ВБЦ Семёна Теняева.

Фото на обложке: Alexander Supertramp / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Как стать инвестором, если у вас есть всего $70
  2. 2 Как найти кофаундера — список площадок
  3. 3 TenChat — какому бизнесу подойдет соцсеть?
  4. 4 «Яндекс» начал анализировать поведение пользователей при отправке писем для фильтрации спама
  5. 5 10 инструментов, которые помогут оптимизировать поиск и подбор персонала
ArtTech — карта разработчиков арт-технологий
Все игроки российского рынка технологий для искусства
Перейти

ВОЗМОЖНОСТИ

04 августа 2023

Магистратура AI Talent Hub от ИТМО и Napoleon IT

07 августа 2023

Цифровой прорыв. Новосибирск

07 августа 2023

Начни игру

Все ВОЗМОЖНОСТИ