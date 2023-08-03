Компания-разработчик TenChat купила платформу для привлечения инвестиций Penenza

Группа компаний ВБЦ, в которую входит финансовый маркетплейс и деловая соцсеть TenChat, купила платформу для привлечения инвестиций Penenza, рассказали в пресс-службе ВБЦ. Сумма сделки не раскрывается.

Penenza входит в Реестр инвестиционных платформ Центробанка. Сделка соответствует планам группы по созданию в России делового хаба — b2b маркетспейса на базе TenChat.

Penenza — это BNPL-платформу (buy now pay later – «купи сейчас, заплати потом») для b2b сделок. Площадкой пользуются продавцы, покупатели и инвесторы. Платформа позволяет финансировать сделки за проценты. Стартап основан в 2016 году Дмитрием Пангиным.

Покупать, продавать, заключать сделки и привлекать инвесторов можно будет внутри TenChat в рамках маркетспейса, релиз которого запланирован на осень 2023 года.

«Для нас покупка “Пенензы”, а именно ее технической платформы, наработанной базы инвесторов, которая сейчас составляет более 13 тысяч контактов, дает возможность расширить наши финансовые услуги в рамках запуска b2b маркетспейса внутри TenChat», — приводит пресс-служба слова главы ВБЦ Семёна Теняева.

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