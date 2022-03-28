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Bloomberg закроет России доступ к своим терминалам — РБК

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Россию отключат от терминалов Bloomberg, сообщил РБК экс-сотрудник компании. Крупные финансовые организации используют эти терминалы для слежения за рынком, торгов на бирже и других профессиональных целей.

Bloomberg закроет России доступ к своим терминалам — РБК

Терминалы Bloomberg станут недоступны для всех компаний в России с 3 апреля, рассказал РБК экс-сотрудник Bloomberg. Об отключении России от терминалов также пишет Frank RG, но, по их данным, отключение состоится 2 апреля – об этом агентству рассказали брокеры и представители рынка.

Источник РБК уточнил, что заявление о закрытии российским компаниям доступа к терминалам Bloomberg было сделано только устно, как это будет оформлено юридически – пока неясно.

По информации издания, Bloomberg приостановил открытие новых терминалов для российских организаций и не распространяет информацию о том, как будет поступать с действующими аккаунтами.

Bloomberg уже отключил от своих терминалов все финансовые организации в России, в отношении которых ввели санкции.

Терминал Bloomberg предоставляет доступ к системе Bloomberg Professional, с помощью которой участники финансового сектора могут следить за движением капиталов, торговать на бирже, анализировать рынок, а также получают доступ к новостям, котировкам, защищенному сервису обмена сообщениями.

Фото на обложке: dc975 / Shutterstock

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