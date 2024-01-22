Разработчик обвалившегося стейблкоина TerraUSD подал заявление о банкротстве

Криптовалютная компания Terraform Labs, которая стоит за обрушившимся весной 2022 года стейблкоином TerraUSD, подала заявление о банкротстве по главе 11 в США, пишет CNBC. Такая процедура предусматривает реструктуризацию бизнеса и возможность продолжить работу.

Обязательства Terraform Labs, по ее собственным оценкам, составляют $100 млн до $500 млн. Активы компании оцениваются примерно в такую же сумму. В поданном заявлении Terraform Labs заверила, что исполнит все свои финансовые обязательства перед сотрудниками и поставщиками, не требуя дополнительного финансирования.

Несмотря на предстоящую процедуру, компания намерена продолжить расширение предложений Web3.

В мае 2022 года стейблкоин TerraUSD потерял привязку к доллару. Это привело к его обрушению до $0,05. Инцидент спровоцировал коллапс на криптовалютном рынке;

В 2023 году Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) обвинила компанию и ее основателя До Квона в мошеннической схеме на миллиарды долларов;

Прошлой весной До Квон был задержан на территории Черногории. О его экстрадиции просили США и Южная Корея, черногорский суд сначала одобрил такое решение, но апелляционный суд отправил дело на повторное рассмотрение.

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